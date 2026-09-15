Bromo Terbakar, Ranu Regulo Tetap Dibuka untuk Wisatawan

jatim.jpnn.com, MALANG - wisata di kawasan Ranu Regulo tetap berjalan normal meski terjadi kebakaran di sejumlah titik kawasan Gunung Bromo.

Kepala Balai Besar TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha mengatakan akses menuju Ranu Regulo masih dibuka untuk wisatawan.

“Untuk Ranu Regulo masih normal saja, masih dibuka,” kata Rudi, Senin (14/9).

Meski demikian, wisatawan diminta meningkatkan kewaspadaan selama beraktivitas di kawasan taman nasional.

Rudi mengingatkan musim kemarau dengan kondisi cuaca panas meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Tetap ya, wisatawan supaya berhati-hati dengan musim kemarau ini,” ujarnya.

Berdasarkan data Balai Besar TNBTS, sebanyak 645 wisatawan tercatat mengunjungi Ranu Regulo dalam tiga hari terakhir, yakni Sabtu (12/9) hingga Senin (14/9).

Rinciannya, sebanyak 410 wisatawan berkunjung pada Sabtu. Kemudian pada Minggu (13/9) tercatat 154 wisatawan, sedangkan pada Senin terdapat 81 wisatawan yang melakukan aktivitas di kawasan Ranu Regulo.