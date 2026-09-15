Cuaca Malang 15 September 2026, Pagi-Malam Cerah Hingga Berawan dan Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (15/9) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi dan siang Dau, Pujon, dan Wagir berangin. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya Karangploso, Kasembon, dan Pujon. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Karangploso, Kasembon, Ngantang, Poncokusumo, Pujon, dan Wajak berangin. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-30 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 27-37 kilometer per jam.