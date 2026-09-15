Cuaca Jawa Timur 15 September 2026, Sore dan Malam Wilayah Berikut Bakal Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (15/9).

Paginya Kediri dan Kota Batu berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya Kediri dan Kota Batu masih berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Malamnya Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Lumajang, Madiun, Mojokerto, Pasuruan, Situbondo, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 15-35 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 16-37 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)