Dinkes Surabaya Sebut Kasus Demam Meningkat, Tetapi Masih Wajar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya mengimbau masyarakat menjaga kondisi tubuh di tengah perubahan cuaca. Sebab, kasus demam dan influenza tengah mengalami peningkatan.

Kepala Dinkes Surabaya dr Billy Daniel Messakh mengatakan perubahan cuaca dan peningkatan aktivitas sehari-hari, dapat memengaruhi kondisi kesehatan manusia.

“Dalam beberapa waktu terakhir ada sedikit peningkatan kasus demam. Kondisi masih tergolong wajar terjadi seiring perubahan cuaca dan meningkatnya aktivitas masyarakat,” ujar Billy tertulis, Senin (14/9).

Billy pun mengimbau masyarakat menerapkan pola hidup sehat untuk menjaga kondisi tubuh, seperti istirahat cukup, memenuhi kebutuhan air putih, dan konsumsi vitamin.

“Kami imbau masyarakat untuk tetap tenang. Cukup dengan rajin memakai masker, cukup istirahat, minum air putih, dan konsumsi vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh,” ujarnya.

Dia turut merespons mengenai informasi yang beredar terkait rumah sakit penuh karena influenza tipe A. Billy memastikan pelayanan rumah sakit dan puskesmas tetap normal.

Pasien yang menjalani rawat inap hanya yang membutuhkan penanganan lebih lanjut berdasarkan kondisi medis, salah satunya orang dengan gangguan pernapasan berat.

“Sementara itu, pasien dengan demam atau influenza pada umumnya dapat ditangani melalui perawatan rawat jalan,” ujarnya.