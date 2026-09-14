Tunggu Kabar Adik, Keluarga Korban KMP Virgo Transport 8 Diminta Tes DNA

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Keluarga korban KMP Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa, masih menunggu kabar perkembangan proses evakuasi di Posko Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Senin (14/9).

Salah satunya, Jiono warga Sonotengah, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Dia masih duduk di kursi tunggu pelabuhan dengan harapan adiknya, Agus Ribut Setyabudi ditemukan.

“Tadi dimintai untuk tes DNA forensik, bilamana ada hal yang tidak diinginkan. Cuma yang kami inginkan semoga adik selamat,” kata Jiono di Pelabuhan Tanjung Perak.

Jiono menerima informasi ada dua kapal evakuasi yang akan bersandar di pelabuhan Banjarmasin. Dia berharap adiknya merupakan salah satu korban sudah diselamatkan.

“Belum ada kabar terbaru, ini kami masih nunggu kapal yang evakuasi, KRI Pulau Fani dan KRI Nala yang rencana sandar di Banjarmasin, informasinya malam ini,” jelasnya.

Agus sendiri merupakan seorang pengemudi truk ekspedisi yang kerap pergi keluar pulau untuk mengantarkan barang. Keluarga tidak mengangka dia menjadi korban.

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“Sudah biasa lintas pulau, biasanya ke Bontang, naik kapal ke Balikpapan turun satu Minggu sekali. Baru kali ini naik kapal ini, Ikan kapal baru berapa bulan beroperasi,” ujarnya.

Di sisi lain, Jiono mengaku belum berkomunikasi dengan pihak KMP Virgo Transport 8. Dia bersama istri adiknya, Anita Made Utami hanya ditemui perusahaan tempat kerja.