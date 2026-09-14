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Satu Keluarga Asal Kediri Diduga Ada di Virgo Transport 8, Kerabat Masih Menunggu Kabar

Senin, 14 September 2026 – 20:22 WIB
Satu Keluarga Asal Kediri Diduga Ada di Virgo Transport 8, Kerabat Masih Menunggu Kabar - JPNN.com Jatim
Situasi di rumah yang diduga korban tenggelam Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, Senin (14/9/2026). Sekeluarga diduga menjadi penumpang KM Virgo Transport 8 yang dilaporkan terbalik dan tenggelam di perairan Laut Jawa. ANTARA/Asmaul

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Satu keluarga asal Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, diduga menjadi penumpang Kapal Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan dan tenggelam di perairan Laut Jawa.

Lurah Bujel I Wayan Yudianna mengatakan empat anggota keluarga tersebut terdiri atas Winarsih, suami, dan dua anaknya. Keempatnya diketahui berangkat menuju Kalimantan. Nama Winarsih tercatat dalam daftar penumpang kapal tersebut.

“Benar, salah satu warga kami atas nama Winarsih masuk dalam daftar yang ada di kapal Virgo yang tenggelam. Beliau berangkat bersama suami dan dua orang anaknya,” kata Yudianna, Senin (14/9).

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Hingga kini, keluarga masih menunggu kepastian mengenai keberadaan keempat anggota keluarga tersebut. Berdasarkan informasi dari pihak keluarga, mereka belum ditemukan dan proses pencarian oleh tim SAR masih berlangsung.

Yudianna mengatakan petugas identifikasi Polres Kediri Kota telah mendatangi rumah keluarga pada Minggu (13/9) malam.

Petugas menyampaikan informasi terkait kejadian sekaligus meminta sejumlah dokumen yang diperlukan untuk proses identifikasi.

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Keluarga kemudian membawa sejumlah dokumen ke Surabaya untuk diserahkan kepada tim identifikasi. Salah satu dokumen yang dibutuhkan ialah ijazah untuk mendukung proses identifikasi, termasuk pencocokan data sidik jari.

“Untuk tes DNA ini masih menunggu dari tim identifikasi yang ada di Surabaya,” ujar Yudianna.

Satu keluarga asal Kediri diduga menjadi penumpang Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa. Empat anggota keluarga itu masih belum ditemukan.
Sumber Antara
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TAGS   Kapal Virgo Transport 8 kecelakaan kapal Kediri penumpang virgo transport 8

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