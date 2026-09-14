SMKN 1 Tulungagung Sulap Pembelajaran Pertanian Jadi Bisnis, Melon Dipantau lewat Ponsel

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur Aries Agung Paewai mengapresiasi inovasi SMKN 1 Tulungagung dalam mengembangkan budidaya melon berbasis teknologi.

Apresiasi tersebut disampaikan saat menghadiri SEMESTA Harvest Day 2026 yang digelar pada Minggu (13/9).

Kegiatan itu menampilkan panen melon sekaligus berbagai inovasi pembelajaran vokasi pertanian yang dikembangkan SMKN 1 Tulungagung melalui program SIKAP dan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Aries menilai keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran di SMK tidak cukup hanya berhenti pada praktik.

Menurutnya, siswa juga perlu mendapatkan pengalaman menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi sekaligus memahami proses produksi hingga pemasaran.

“Menurut saya, ini adalah proses yang sangat luar biasa yang bisa dicontoh oleh SMK-SMK kita yang punya jurusan pertanian. Nantinya akan dikembangkan lagi, termasuk bagaimana pola kemitraan yang dibangun,” kata Aries.

Dia menyebut SMKN 1 Tulungagung telah melakukan perubahan signifikan dalam mengelola pembelajaran pertanian.

Lahan yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal kini dikembangkan menjadi berbagai kegiatan produktif, mulai dari budidaya melon, peternakan hingga perikanan.