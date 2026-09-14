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KSOP Tanjung Perak Sebut KMP Virgo Transport 8 Layak Sampai 2027

Senin, 14 September 2026 – 19:37 WIB
KSOP Tanjung Perak Sebut KMP Virgo Transport 8 Layak Sampai 2027 - JPNN.com Jatim
Keluarga saat mencari korban KMP Virgo Transport 8 di Posko Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Senin (14/9). Foto: Andhi Dwi Setiawan/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Perak menilai KMP Virgo Transport 8 yang sempat dilaporkan hilang kontak, masih layak sampai 2027.

Kepala Kantor KSOP Utama Tanjung Perak, Agustinus Maun mengatakan KMP Virgo Transport 8 sudah memenuhi seluruh aspek kelaiklautan kapal ketika berlayar, Sabtu (12/9).

“Kapal ini memiliki sertifikat keselamatan yang sudah diperiksa pada tanggal 7 Juni 2026, masa berlaku sampai dengan Februari 2027,” kata Agustinus di Pelabuhan Tanjung Perak, Senin (14/9).

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Selain itu, KMP Virgo Transport 8 juga telah memenuhi kelaikan mesin yang berlaku hingga Mei 2027. Dengan demikian, kapal tersebut sudah dinyatakan siap untuk berlayar.

"Kemudian, yang disampaikan tadi, juga sudah dilakukan verifikasi oleh Badan Klasifikasi Indonesia yang untuk lambung dan permesinan itu berlaku sampai Mei 2027," ujarnya.

Agustinus meminta agar menunggu hasil investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), guna memastikan penyebab terbaliknya KMP Virgo Transport 8.

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Sebab, beberapa pihak menyebutkan faktor yang menyebabkan kapal itu terbalik adalah cuaca buruk. Namun, menurut Agustinus tidak ada informasi itu ketika insiden KMP Virgo Transport 8.

“Informasinya ketinggian gelombang pada daerah itu, Laut Jawa, paling tinggi dua meter, dan kapal itu dengan bobot tonase 8.540, itu masih bisa melewati situasi seperti itu,” ujarnya.

KSOP Tanjung Perak menyebut KMP Virgo Transport 8 masih layak beroperasi
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TAGS   surabaya Balikpapan kapal hilang kontak kmp virgo transport 8

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