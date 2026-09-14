Lewat MOX, Umsura Tumbuhkan Empati Mahasiswa Baru terhadap Korban Bencana NTT

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) memanfaatkan momentum Mastama, Ordik, dan UKM Expo (MOX) untuk menumbuhkan kepedulian mahasiswa baru terhadap korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (14/9).

Rektor Umsura Prof Mundakir mengatakan kegiatan orientasi mahasiswa baru tersebut tidak hanya menjadi ajang pengenalan lingkungan kampus, tetapi juga momentum untuk mengekspresikan empati seluruh warga kampus terhadap masyarakat yang tengah menghadapi bencana.

Menurut dia, Umsura menyalurkan bantuan berupa uang maupun kebutuhan khusus bagi perempuan dan anak-anak korban bencana.

“Kami gunakan momen MOX Umsura atau orientasi mahasiswa baru ini untuk mengekspresikan kepedulian dan rasa empati seluruh warga kampus, termasuk mahasiswa baru, atas musibah bencana alam di NTT,” kata Mundakir.

Bantuan tersebut antara lain berupa popok atau pampers, pembalut, serta boneka untuk anak-anak.

Mundakir menjelaskan, pemilihan bantuan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan korban yang kerap luput dari perhatian saat terjadi bencana.

Boneka, misalnya, diberikan sebagai bentuk perhatian kepada anak-anak agar tetap memiliki ruang untuk bermain dan mendapatkan hiburan di tengah situasi sulit akibat bencana.

“Kenapa tadi ada boneka? Itu adalah wujud kasih sayang dan perhatian kami kepada anak-anak. Kami ingin meskipun dalam suasana bencana, anak-anak di sana tetap ada nuansa terhibur dan bisa bermain selayaknya anak-anak,” ujarnya.