Polri Buka Posko DVI Bantu Penanganan Korban KMP Virgo Transport 8

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polri mengerahkan tim Disaster Victim Identification (DVI) membuka sejumlah posko untuk mendukung proses penanganan dan identifikasi korban KMP Virgo Transport 8.

Posko DVI tersebut berada di Sumenep, Rumah Sakit Bhayangkara (RSB) Surabaya, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Trisakti, dan Ruang Otopsi RSB di Banjarmasin.

Tim DVI Rodokpol Pusdokkes Polri menempatkan sebanyak delapan sampai 20 personel di sejumlah posko itu. Mereka akan menambah lagi enam anggota lagi, Senin (14/9).

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Personel tambahan tersebut merupakan seorang ahli DNA dan lima anggota lainnya. Namun, mereka masih menunggu arahan lanjutan dari pimpinannya untuk diberangkatkan.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan pengerahan personel tersebut merupakan bentuk kesiapsiagaan, dalam melakukan penanganan korban KMP Virgo Transport 8.

"Polri melalui tim DVI melakukan langkah yang diperlukan untuk mendukung proses penanganan hilangnya KMP Virgo,” ujar Johnny tertulis.

Johnny menyebut sejumlah personel yang disebar ke lima posko tersebut nantinya akan membantu proses identifikasi. Dengan demikian, hasilnya bisa lebih terukur secara profesional.

“Personel ditempatkan di sejumlah titik strategis untuk memperkuat koordinasi, penanganan, dan proses identifikasi apabila ditemukan korban,” ucapnya.