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Untag Surabaya Kembangkan Konsep Zero Waste, Limbah Diolah Jadi Kompos dan Pakan

Senin, 14 September 2026 – 16:10 WIB
Untag Surabaya Kembangkan Konsep Zero Waste, Limbah Diolah Jadi Kompos dan Pakan - JPNN.com Jatim
Wakil Rektor II Untag Surabaya Supangat saat menjelaskan pengembangan zero waste terhadap limbah tanaman hingga. menjadi pupuk dan pakan. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya mengembangkan konsep zero waste sebagai bagian dari program eco campus sekaligus mendukung target menjadi World Class University.

Wakil Rektor II Untag Surabaya Supangat mengatakan konsep tersebut dikembangkan dengan memanfaatkan lahan rooftop di lantai empat kampus untuk mendukung berbagai kegiatan, termasuk penanaman hidroponik yang selama ini telah berjalan.

Menurut dia, pengembangan zero waste dilakukan dengan menciptakan sebuah siklus pemanfaatan limbah sehingga tidak ada material yang terbuang percuma.

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“Jadi, kami bikin sebuah siklus yang kita namakan zero waste. Kami memanfaatkan lahan di lantai empat, kami punya rooftop yang nanti dimanfaatkan untuk penanaman hidroponik,” kata Supangat, Senin (14/9).

Dalam konsep tersebut, tanaman yang sudah tua maupun limbah dari tanaman tidak langsung dibuang. Material tersebut diolah kembali agar dapat dimanfaatkan dalam siklus berikutnya.

Untag Surabaya juga menambahkan unsur fauna dalam sistem tersebut, di antaranya kelinci dan ikan lele.

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Limbah tanaman yang telah diolah dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan. Sementara kotoran kelinci diproses menjadi kompos yang kemudian dimanfaatkan kembali untuk mendukung tanaman hidroponik.

“Limbah kelinci itu bisa menjadi kompos. Kita olah ada komposisinya. Komposisi itu yang nanti menjadi komposit di tanaman hidroponik kita. Nah, terus begitu siklusnya,” jelasnya.

Untag Surabaya mengembangkan konsep zero waste melalui hidroponik, pengolahan limbah tanaman, kompos, pakan, dan teknologi tepat guna.
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TAGS   untag surabaya Zero Waste pengolahan limbah eco campus World Class University berita pendidikan hidroponik

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