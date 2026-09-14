Gempa M5,2 Guncang Malang, Getarannya Dirasakan di 9 Daerah Jatim

jatim.jpnn.com, MALANG - Gempa bumi tektonik bermagnitudo 5,2 mengguncang wilayah pesisir selatan Kabupaten Malang, Senin (14/9) pukul 08.42 WIB.

Guncangan gempa tersebut dirasakan di sejumlah wilayah Jawa Timur, mulai dari pesisir selatan hingga kawasan tapal kuda.

Berdasarkan pemutakhiran data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada di laut pada koordinat 9,52 Lintang Selatan (LS) dan 112,85 Bujur Timur (BT).

Episentrum gempa berada sekitar 156 kilometer arah tenggara Kabupaten Malang dengan kedalaman 10 kilometer.

Kepala Stasiun Geofisika BMKG Malang Ricko Kardoso mengatakan, sebaran guncangan mencakup sembilan kabupaten dan kota.

Berdasarkan peta tingkat guncangan, gempa dirasakan di Pacitan, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, Kediri, Bondowoso, hingga Kota Batu.

"Skala intensitas guncangan di wilayah-wilayah tersebut tercatat pada level II-III MMI," kata Ricko, Senin (14/9).

Menurut Ricko, pada skala tersebut getaran dapat dirasakan nyata di dalam rumah. Kondisinya seperti ada truk yang sedang melintas.