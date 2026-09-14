Gempa M5,2 Guncang Malang Senin Pagi, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami

jatim.jpnn.com, MALANG - Gempa bumi tektonik bermagnitudo 5,2 mengguncang wilayah pesisir selatan Kabupaten Malang, Senin (14/9) pagi.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

Berdasarkan data BMKG, gempa terjadi pada pukul 08.42 WIB. Episentrum gempa berada di laut pada koordinat 9,52 Lintang Selatan (LS) dan 112,85 Bujur Timur (BT), sekitar 156 kilometer tenggara Kabupaten Malang.

Kepala Stasiun Geofisika BMKG Malang Ricko Kardoso mengatakan gempa tersebut tergolong gempa dangkal berdasarkan lokasi episentrum dan kedalaman hiposentrumnya.

"Gempa terpantau berada di kedalaman 10 kilometer. Hasil pemodelan dan analisis kami menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami," ujar Ricko.

BMKG mengimbau masyarakat di wilayah Malang dan sekitarnya tetap tenang setelah gempa tersebut.

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Masyarakat juga diminta tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi dan berpotensi menimbulkan keresahan.

Ricko meminta warga memastikan informasi terkait gempa hanya diperoleh melalui kanal komunikasi resmi yang telah diverifikasi BMKG.