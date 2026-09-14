Tiga Kali Erupsi dalam Dua Jam, Gunung Semeru Semburkan Abu hingga 1.000 Meter

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang mengalami tiga kali erupsi pada Senin (14/9) pagi. Letusan tertinggi mencapai 1.000 meter di atas puncak atau sekitar 4.676 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Sigit Rian Alfian mengatakan erupsi pertama terjadi pada pukul 04.20 WIB. Saat itu, kolom letusan teramati sekitar 500 meter di atas puncak atau mencapai 4.176 mdpl.

"Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 21 mm dan durasi 128 detik," kata Sigit dalam laporan tertulis.

Gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut kembali mengalami erupsi pada pukul 05.53 WIB. Kali ini, tinggi kolom letusan mencapai sekitar 800 meter di atas puncak atau 4.476 mdpl.

Kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal teramati mengarah ke utara dan barat laut. Erupsi kedua itu terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi 133 detik.

Erupsi ketiga terjadi pada pukul 06.28 WIB. Kolom abu vulkanik teramati mencapai sekitar 1.000 meter di atas puncak atau 4.676 mdpl.

"Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur. Erupsi itu terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 23 mm dan durasi 140 detik," ujarnya.

Sigit menjelaskan aktivitas vulkanik Gunung Semeru saat ini masih berada pada Level III atau Siaga. Dengan status tersebut, masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas di kawasan yang masuk dalam zona rawan bencana.