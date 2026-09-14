Cuaca Malang 14 September 2026, Pagi-Malam Cerah Hingga Berawan dan Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (14/9) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang cuaca di seluruh kawasan cerah.

Sorenya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Malamnya berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi dan siang cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Sore dan malam cerah berawan hingga berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 15-32 derajat celsius.