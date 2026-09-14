Cuaca Jawa Timur 14 September 2026, Sore dan Malam Wilayah Berikut Bakal Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (14/9).

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah dan cerah berawan.

Siangnya masih cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Sorenya hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Banyuwangi masih gerimis. Kota Batu, Kota Madiun, Lumajang, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 14-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 25-37 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)