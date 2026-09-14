Cerita Kakak Tunggu Kabar Adik yang Masih Hilang Dalam Insiden KMP Virgo Transport 8

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Fredy Manohoa (48) masih menunggu ditemukannya adiknya Steviansyah Manohoa (44), yang hilang bersamaan dengan KMP Virgo Transport 8, Minggu (13/9).

Fredy berniat mencari informasi perihal keberadaan adiknya yang bekerja sebagai kru musik dan pemain keyboard KMP Virgo Transport 8 di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

“(Terima informasi) pukul 07.30 WIB, (dapat kabar dari) rekan adik saya yang penyanyinya itu cuti,” kata Fredy di Pelabuhan Tanjung Perak.

Rekan satu band yang cuti tersebut menerima informasi dari Banjarmasin, kalau KMP Virgo Transport 8 telah hilang kontak dalam perjalanannya dari Surabaya ke Kalimantan Selatan.

Di sisi lain, Fredy sempat menerima pesan WhatsApp dari adiknya kalau ponselnya rusak parah. Namun, pria itu tidak menceritakan secara detail kendala alat komunikasinya.

Tak hanya itu, Steviansyah juga sempat melakukan panggilan video dengan Steviansyah, Jumat (11/9) lalu. Dia kembali memberitahukan ponselnya yang rusak dan baru saja mengganti nomor.

“Iya, dia bilang, kak ini nomor baru saya, ponsel saya ada di-service karena rusak. Jadi, saya pakai ponsel baru, kartu baru, dia bilang begitu. Jadi, terakhir (komunikasi) seperti itu,” ujarnya.

Saat itu, Fredy tidak banyak berbincang dengan adiknya melalui telepon karena sedang bekerja. Dia langsung menghubungi lagi setelah menerima kabar hilangnya KMP Virgo Transport 8.