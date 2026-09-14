Museum Majapahit di Trowulan Direvitalisasi, 88 Ribu Artefak Jadi Kekuatan Utama

jatim.jpnn.com, MOJOKERTO - Kementerian Kebudayaan RI resmi memulai revitalisasi Museum Majapahit di Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Trowulan, Kabupaten Mojokerto.

Revitalisasi ditandai dengan peletakan batu pertama yang dihadiri Menteri Kebudayaan Fadli Zon bersama sejumlah pejabat pemerintah, pemerintah daerah, akademisi, arkeolog, budayawan, hingga pelaku ekonomi kreatif.

Fadli mengatakan revitalisasi Museum Majapahit merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat pelestarian sejarah dan kebudayaan Indonesia.

Menurut dia, langkah tersebut juga menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengakselerasi revitalisasi istana, keraton, museum, dan cagar budaya.

"Kita selalu mengutip Majapahit dan kebesarannya, tetapi museumnya belum ada yang representatif. Atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kita melakukan revitalisasi istana, keraton, museum, dan cagar budaya, di mana Museum Majapahit ini menjadi bagian sangat penting di tahun 2026," tegas Fadli.

Museum Majapahit akan dibangun di atas lahan sekitar 10 hektare. Revitalisasi tersebut diharapkan mampu mengubah wajah museum, dari sekadar tempat penyimpanan artefak menjadi ruang untuk mengenalkan peradaban Majapahit kepada masyarakat.

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Terlebih, kawasan tersebut menyimpan lebih dari 88.000 koleksi artefak yang memiliki nilai sejarah.

Fadli juga ingin museum tidak hanya menjadi pusat edukasi dan pelestarian sejarah. Museum diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi budaya yang memberikan dampak bagi masyarakat dan daerah di sekitarnya.