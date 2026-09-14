Kesaksian Warga saat Kebakaran Rumah Menewaskan Dua Bocah di Simorejo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kebakaran rumah di Jalan Simorejo Gang 16 Nomor 4, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, Minggu (13/9) sore berujung tragis.

Dua bocah kakak beradik Kaffa Bihi Abdillah (7) dan Khotibul Umam (5) ditemukan meninggal dunia di dalam kamar rumah tersebut.

Seorang warga setempat Wawan mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 15.30 WIB. Warga awalnya dikejutkan dengan kepulan asap yang terlihat dari bagian atap rumah.

"Warga awalnya ada yang melihat asap di atap, akhirnya warga berteriak minta tolong," ujar Wawan di lokasi.

Warga kemudian berupaya memadamkan api sembari menunggu petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya tiba.

Rumah tersebut diketahui milik Moch Kayis Khabibullah.

Saat kejadian, Kayis bersama istrinya disebut sedang pergi takziah, sedangkan dua anak mereka berada di rumah.

"Saat kebakaran, korban memang berada di dalam kamar, dikunci dari luar karena orang tuanya sedang pergi takziah," kata Wawan.