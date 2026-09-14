Dua Bocah Tewas dalam Kebakaran di Simorejo Surabaya, Ini Dugaan Penyebabnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kebakaran sebuah kamar di Jalan Simorejo XVI, Surabaya, Minggu (13/9) sore, menewaskan dua anak. Kedua korban masing-masing berusia tujuh dan lima tahun. Mereka ditemukan warga dalam kondisi meninggal dunia di dalam kamar yang terbakar.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya Laksita Rini membenarkan adanya dua korban dalam kejadian tersebut.

"Korban dua orang anak, kondisi meninggal dunia," kata Rini, Minggu (13/9).

Kedua korban diketahui bernama Kaffa Bihi Abdillah (7) dan Khotibul Umam (5). Sementara itu, kamar yang terbakar merupakan milik Moch. Kayis Khabibullah.

Berdasarkan pantauan petugas, kebakaran diduga dipicu korsleting listrik. Api disebut bermula dari bagian exhaust dan kipas di dalam kamar sebelum merambat ke kasur.

Selain itu, berdasarkan keterangan warga, pintu kamar saat kejadian dalam kondisi terkunci menggunakan rantai yang dikaitkan pada sisi pintu dan tembok. Warga kemudian menemukan kedua anak tersebut di dalam kamar dalam kondisi meninggal dunia.

Petugas DPKP Surabaya selanjutnya melakukan pengecekan dan pembasahan hingga lokasi dinyatakan kondusif pada pukul 17.28 WIB.

Rini mengatakan laporan kebakaran diterima DPKP Surabaya pada pukul 15.38 WIB. Petugas kemudian berangkat satu menit setelah laporan diterima dari pos terdekat menuju lokasi.