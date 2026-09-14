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Tangani Kebakaran Bromo, 50 Petugas Keluhkan Gangguan Kesehatan

Senin, 14 September 2026 – 09:04 WIB
Tangani Kebakaran Bromo, 50 Petugas Keluhkan Gangguan Kesehatan - JPNN.com Jatim
Sekitar 50 petugas gabungan penanganan kebakaran Bromo menjalani pemeriksaan kesehatan. Sejumlah petugas mengeluhkan batuk dan pusing. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Puluhan petugas gabungan yang menangani kebakaran di kawasan Gunung Bromo dari sisi Jemplang, Kabupaten Malang, mulai mengalami sejumlah keluhan kesehatan.

Polres Malang melalui tim Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) melakukan pemeriksaan terhadap kondisi seluruh petugas yang berada di lokasi penanganan kebakaran.

Kepala Seksi Dokkes Polres Malang Penata I dr Anita Rahmawati mengatakan beberapa personel mengeluhkan batuk hingga pusing.

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"Kami hari ini memeriksa kondisi kesehatan anggota yang menangani kebakaran di sini, mulai tekanan darah sampai menanyakan kondisi badan bagaimana, dari itu situ ada yang mengeluh batuk dan ada yang pusing," kata dr Anita di Jemplang, Minggu (13/9).

Selain keluhan tersebut, tim Dokkes juga sempat menangani seorang anggota personel gabungan yang mengalami luka bakar pada kaki kiri. Namun, luka bakar tersebut masih tergolong ringan dan telah mendapatkan penanganan medis.

Anita menjelaskan keluhan batuk yang dialami sejumlah petugas dapat berkaitan dengan paparan asap kebakaran serta kondisi udara yang kering selama musim kemarau di kawasan Bromo.

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Kelelahan akibat aktivitas penanganan kebakaran juga dapat memengaruhi kondisi fisik petugas.

"Kalau yang pusing karena memang asap ini kan membuat kualitas udara menjadi kurang bagus sehingga aliran oksigen ke otak berkurang, banyak yang pusing tadi terus tensi darah ada yang tinggi mungkin karena kurang istirahat," ujarnya.

Sekitar 50 petugas gabungan penanganan kebakaran Bromo menjalani pemeriksaan kesehatan. Sejumlah petugas mengeluhkan batuk dan pusing.
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TAGS   pemadam kebakaran bromo karhutla kebakaran gunung bromo asap kebakaran bromo dokkes polres malang

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