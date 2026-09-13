Kebakaran Jemplang Bromo Padam, Begini Upaya Petugas Memadamkan Api

jatim.jpnn.com, MALANG - Kobaran api yang sempat muncul di kawasan Jemplang, Kabupaten Malang, akhirnya berhasil dipadamkan.

Kepala BPBD Kabupaten Malang Purwoto memastikan api di kawasan Gunung Bromo tersebut sudah padam setelah petugas gabungan melakukan penanganan secara intensif.

"Sudah (padam)," kata Purwoto, Minggu (13/9).

Dalam proses pemadaman, sekitar 50 personel gabungan harus berjalan kaki menuju sejumlah titik yang tidak bisa dijangkau kendaraan pemadam. Petugas kemudian menggunakan gepyok atau alat pemukul api serta jet shooter untuk memadamkan kobaran.

Purwoto menjelaskan, api di Jemplang berasal dari arah Sabana Pengol. Kobaran tersebut menjalar akibat hembusan angin kencang di kawasan Bromo pada Sabtu (12/9) sore.

Pemadaman dilakukan sejak Sabtu malam setelah petugas menerima laporan mengenai api yang mulai memasuki wilayah Jemplang.

BPBD Kabupaten Malang langsung menuju lokasi dan bergabung dengan tim gabungan untuk melakukan penanganan.

"Pada malam hari ada tangki air dari Damkar Kota Malang satu unit, Damkar Kabupaten Malang empat unit, polisi satu unit, Balai Besar TNBTS dua unit, dan BPBD satu unit, semuanya bergerak ke sini (Jemplang)," ujar Purwoto.