Suami Hilang Kontak di Kapal Virgo Transport 8, Ela Menangis hingga Dapat Kabar Selamat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ela Nur Atika duduk termenung di lantai bawah depan ruang tunggu Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Minggu (13/9). Matanya berlinang air mata. Sesekali perempuan asal Mojokerto, itu mengusapnya menggunakan kerudung abu-abu yang dikenakannya.

Atika sedang menunggu kabar suaminya Saiful Nuruddin yang menjadi salah satu penumpang Kapal Virgo Transport 8 rute Surabaya-Banjarmasin.

Kapal tersebut hilang kontak sebelum kemudian ditemukan dalam kondisi mengalami kecelakaan di perairan Laut Jawa, Minggu (13/9).

Saiful diketahui bekerja sebagai sopir paket. Dia berangkat menuju Banjarmasin bersama seorang rekannya yang juga berprofesi sebagai sopir.

Atika terakhir kali berkomunikasi dengan suaminya melalui video call pada Sabtu (12/9) pagi, sesaat setelah Saiful berada di kapal.

"Iya, berdua sama teman. Sama-sama driver. Ini tiketnya itu jam dua dini hari, tetapi kapalnya keterlambatan. Tiketnya kan jam dua, seharusnya berangkatnya. Terus terlambat. Jam 07.30 WIB itu video call terakhir. Terus enggak tahu ke mana. Iya, enggak ada kabar," kata Atika saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Minggu (13/9).

Baca Juga: Pelabuhan Tanjung Perak Buka Posko Informasi Korban KMP Virgo Transport 8

Sekitar satu jam kemudian, Atika kembali mencoba menghubungi Saiful. Namun, pesan WhatsApp yang dikirim sekitar pukul 08.30 WIB hanya terbaca tanpa mendapat balasan.

"Iya, terakhir waktu komunikasi itu 7.30. Terus di-WA lagi tuh jam 8.30 dibuka tapi enggak dibalas," ucapnya.