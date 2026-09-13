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Rumah di Simorejo Surabaya Terbakar, Dua Anak Dilaporkan Tewas

Minggu, 13 September 2026 – 21:05 WIB
Rumah di Simorejo Surabaya Terbakar, Dua Anak Dilaporkan Tewas - JPNN.com Jatim
Petugas pemadam ketika mengecek kondisi rumah terbakar di Jalan Simorejo, Surabaya, Minggu (13/9). Foto: Dok. DPKP Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah rumah di Jalan Simorejo 16 Nomor 4, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya terbakar, Minggu (13/9). Dua orang anak dilaporkan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya Laksita Rini Sevriani mengatakan pihaknya menerima informasi kebakaran tersebut sekitar pukul 15.38 WIB.

“Tim tiba di tempat kejadian kebakaran pukul 15.44 WIB. Kendaraan yang diberangkatkan empat unit tempur dan lima rescue,” kata Laksita Rini dalam keterangan tertulis.

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Rini memerinci kendaraan yang diberangkatkan tersebut adanya tiga unit tempur Pos TVRI dan satu Rayon 1 Pasar Turi, sisanya satu Walang Kadung serta empat Tim Rescue.

“Saat petugas tiba, kondisi kamar sudah padam dan hanya membutuhkan pembasahan dikarenakan tembok masih terasa panas,” ujarnya.

Rini mengungkapkan kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik pada exhaust dan kipas yang ada di kamar. Kemudian, api mulai merembet ke kasur hingga terus membesar.

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“(Penyebabnya) korsleting listrik, exhaust dan kipas kamar yang terbakar lalu merambat ke kasur,” ucapnya.

Akibatnya, dua bocah dikabarkan meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran tersebut, yakni berinisial KBH (7) dan KU (5). Mereka tewas ketika masih berada di kamar.

Dua orang anak dilaporkan tewas ketika sebuah rumah di Jalan Simorejo, Surabaya, terbakar
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TAGS   surabaya Damkar Surabaya Rumah Terbakar anak meninggal

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