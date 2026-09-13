Sistem ITS Catat KMP Virgo transport 8 Terakhir Kirim Data Sabtu Pukul 22.33 WIB

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pakar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menyebut KMP Virgo transport 8 terakhir mengirimkan data ke Automatic Identification System of ITS (AISITS), Sabtu (12/9) pukul 22.33 WIB.

Pakar Sistem Perkapalan lTS Dhimas Widhi Handani mengatakan seluruh data pergerakan KMP Virgo transport 8 terekam secara rinci pada AISITS.

Berdasarkan data Remote Base Station (RBS) dan server AISITS, KMP Virgo transport 8 bertolak dari terminal Jamrud Selatan, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, pukul 10.00 WIB.

“Kapal diinformasikan bergerak dengan kecepatan 0,3 hingga 3,5 knots di area pelabuhan, sebelum masuk alur pelayaran barat Surabaya (APBS),” ucap Dhimas tertulis, Minggu (13/9).

Kecepatan KMP Virgo transport 8 mulai meningkat hingga 12 sampai 14 knots ketika memasuki APBS. Kapal itu tiba di Laut Jawa atau sekitar Pulau Karang Jemuang, pukul 12.00 WIB.

“Melalui server AISITS, perjalanan kapal melanjutkan ke arah timur laut menuju Banjarmasin, Kalimantan. Kapal melaju secara konstan di angka 13 hingga 14 knots,” jelasnya.

AISITS mencatat sinyal KMP Virgo transport 8 melaju dengan kecepatan 12,9 knots sekitar pukul 22.33 WIB. Selanjutnya, data pergerakan kapal sudah berhenti masuk ke sistem.

“Hilangnya data ini dapat terjadi karena kapal keluar dari jangkauan AISITS. Selain itu, terdapat kemungkinan perangkat AIS transponder di kapal berhenti mengirimkan data,” ujarnya.