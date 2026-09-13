Pelabuhan Tanjung Perak Buka Posko Informasi Korban KMP Virgo Transport 8

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Petugas membuka Posko Pendataan dan Pelayanan Informasi korban KMP Virgo Transport 8, di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara (GSN) Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

Sub Regional Head Jawa PT Pelindo Purwanto Wahyu Widodo mengatakan pihaknya tengah berfokus pada proses informasi keluarga korban KMP Virgo Transport 8.

“Pelindo bergerak menyediakan fasilitas posko yang memadai, agar proses pendataan korban dan koordinasi dengan keluarga penumpangnya berjalan lancar,” ucap Purwanto.

Pelindo telah berkoordinasi dengan Basarnas, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan aparat kepolisian, guna mengumpulkan informasi perkembangan proses pencarian.

“Juga berkolaborasi lintas wilayah dengan tim Pelindo di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin untuk memastikan seluruh informasi yang disampaikan akurat dan terbarukan,” ujarnya.

Sementara itu, Branch Manager Kalimas Pelindo Multi Terminal Ana Adiliya menyebut kebutuhan teknis dalam Posko Pendataan dan Pelayanan Informasi sudah dipersiapkan.

"Kami menyiagakan personel di lapangan untuk mendampingi keluarga korban yang datang mencari informasi,” ucap Ana.

Para keluarga korban yang membutuhkan informasi resmi terkait perkembangan proses pencarian, diimbau llangsung mendatangi posko di Terminal GSN Tanjung Perak.