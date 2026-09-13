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Update Kecelakaan Kapal Virgo Transport 8: 103 Orang Dievakuasi, 6 Meninggal

Minggu, 13 September 2026 – 18:40 WIB
Update Kecelakaan Kapal Virgo Transport 8: 103 Orang Dievakuasi, 6 Meninggal - JPNN.com Jatim
Tim SAR gabungan berkoordinasi terkait operasi pencarian dan penanganan kecelakaan Kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang di perairan Laut Jawa, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu (13/9/2026). ANTARA/Tumpal Andani Aritonang

jatim.jpnn.com, BANJARMASIN - Sebanyak 103 orang dari total 243 penumpang dan awak Kapal Virgo Transport 8 telah dievakuasi dalam insiden kecelakaan di perairan Laut Jawa.

Berdasarkan data sementara Basarnas hingga Minggu, enam orang dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, 97 orang lainnya berhasil diselamatkan.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin sekaligus SAR Mission Coordinator I Putu Sudayana mengatakan enam korban meninggal dunia dievakuasi oleh TB Mauhaw IX dan TB TCP.

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"TB Mauhaw IX mengevakuasi 16 orang yang terdiri atas 15 orang selamat dan satu orang meninggal dunia," kata Putu di Banjarmasin, Minggu (13/9).

Sementara itu, TB TCP berhasil mengevakuasi 38 orang dari lokasi kejadian. Sebanyak 33 orang dinyatakan selamat dan lima lainnya meninggal dunia.

Selain itu, MV Haida berhasil mengevakuasi 49 orang. Seluruh korban yang dievakuasi kapal tersebut dinyatakan selamat.

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Dengan demikian, total sementara terdapat 103 orang yang telah dievakuasi. Rinciannya 97 orang selamat dan enam orang meninggal dunia.

Kapal Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada Minggu sekitar pukul 02.00 Wita.

Basarnas mencatat 103 orang telah dievakuasi dari Kapal Virgo Transport 8. Sebanyak 97 selamat, enam meninggal, dan 140 orang masih dicari.
Sumber Antara
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TAGS   kecelakaan kapal Kapal Virgo Transport 8 Basarnas banjarmasin update kapal virgo

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