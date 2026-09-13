Berkendara dari Lumajang Pakai Pelat Palsu, Mak-Mak Bobol Rumah di Batu

jatim.jpnn.com, BATU - Sat Reskrim Polres Batu mengungkap kasus pembobolan rumah kosong lintas wilayah yang meresahkan warga.

Polisi menangkap seorang perempuan asal Lumajang berinisial WLS (39) yang ditetapkan sebagai tersangka.

Aksi terakhir WLS dilakukan di sebuah rumah milik warga berinisial AS di Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

Tersangka nekat berkendara seorang diri dari Lumajang menuju Batu menggunakan sepeda motor dengan pelat nomor palsu.

Setelah menemukan rumah yang ditinggal penghuninya, WLS langsung melancarkan aksinya.

Kasat Reskrim Polres Batu AKP Zaenal Arifin mengatakan tersangka memanfaatkan peralatan yang ditemukan di sekitar lokasi untuk membobol rumah.

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"Modusnya keliling mencari sasaran rumah kosong. Begitu situasi sepi, pelaku merusak pintu menggunakan gunting rumput yang ditemukan di sekitar lokasi," ujar Zaenal, Sabtu (12/9).

Dari rumah korban, tersangka membawa kabur uang tunai dan perhiasan. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp70 juta.