103 Korban KMP Virgo Transport 8 Dievakuasi, 1 Orang Dilaporkan Meninggal

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 103 korban KMP Virgo Transport 8 yang dilaporkan hilang kontak di Laut Jawa telah dievakuasi, Minggu (13/9). Dari angka tersebut, terdapat satu orang meninggal dunia.

Kepala Kantor SAR Banjarmasin I Putu Sudayana mengatakan berdasarkan data yang dihimpun sekitar pukul 12 WITA atau 13.00 WIB, sejumlah tim penyelamat telah dikerahkan.

Tim gabungan yang terlibat dalam proses evakuasi KMP Virgo Transport 8 itu adalah, Basarnas yang menggunakan KN SAR Laksamana dan TNI Angkatan Laut denga KRI Nala.

Lalu, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Distrik Navigasi menggunakan KN Kunyit serta Pelindo yang menyiapkan dermaga dan fasilitas untuk mempercepat evakuasi.

“Rinciannya (korban), TB Mahakam 9 mengevakuasi 16 orang, 15 orang selamat dan satu orang meninggal dunia,” kata Putu kepada wartawan.

Putu menyebut sejumlah korban yang dievakuasi oleh TB Mahakam 9 dibawa ke Pelabuhan Tuban, Jawa Timur. Hal tersebut disesuaikan dengan tujuan kapal itu akan bersandar.

“TB TCP mengevakuasi 38 orang semuanya dalam keadaan selamat, MV Haida mengevakuasi 49 orang dalam keadaan selamat. Total yang sudah terevakuasi sebanyak 103 orang,” ujarnya.

Seluruh korban yang dievakuasi menggunakan TB TCP dan MV Haida akan langsung dibawa ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Kedua kapal tersebut masih dalam perjalanan.