Bantu Cari Virgo Transport 8, SAR Surabaya Terjunkan Kapal dan Helikopter

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Surabaya menerjunkan tim untuk membantu melakukan upaya pencarian Kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak, Minggu (13/09).

Diketahui, kapal dengan rute Surabaya-Banjarmasin tersebut membawa 240 penumpang. Mereka dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk sekitar pukul 01.00 WIB.

Kantor SAR Banjarmasin yang menerima informasi itu langsung memberangkatkan satu tim penyelamat, dengan tujuan Dermaga Basirih, Banjarmasin, sekitar pukul 04.30 WITA.

Lalu, Tim SAR melanjutkan perjalanan menuju lokasi perkiraan posisi terakhir Kapal Virgo Transport 8, menggunakan KN SAR Laksmana 241 dengan waktu tempuh sekitar lima jam.

Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit mengatakan telah mengirim KN SAR 249 Permadi dari Dermaga Distrik Navigasi Pelabuhan Tanjung Perak, Minggu (13/09), pukul 08.30 WIB.

KN SAR Permadi melaju dengan kecepatan 14 knots menuju ke titik terakhir hilangnya Kapal Virgo Transport 8. Tim tersebut diperkirakan tiba di tujuan sekitar pukul 21.30 WIB.

"KN SAR 249 Permadi berangkat diawaki oleh 11 orang kru kapal dan membawa empat orang rescuer Kantor SAR Surabaya juga dua orang Polairud Polda Jatim,” kata Nanang melalui rilisan persnya.

Selain itu, SAR Surabaya juga memberangkatkan Helikopter HR 3601 dengan lima kru dan dua penyelamat untuk membantu pencarian dari Lanudal Juanda, pukul 08.22 WIB.