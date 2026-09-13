Perahu Dihantam Ombak, Enam Nelayan Bertahan di Rumpon dan Bagan

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - Enam nelayan yang perahunya dihantam ombak saat hendak menuju bagan di Perairan Bomo, Kecamatan Blimbingsari, Banyuwangi diselamatkan tim SAR, Sabtu (12/9).

Kepala Kantor SAR Banyuwangi I Made Oka Astawa mengatakan insiden tersebut terjadi sekitar pukul 15.30 WIB.

Saat itu, perahu yang membawa enam nelayan tersebut dihantam ombak dalam perjalanan dari Pantai Bomo menuju bagan laut.

"Kami menerima laporan pada pukul 15.48 WIB dan langsung Tim Rescue Kantor SAR Banyuwangi bergerak menuju lokasi menggunakan RIB-02," kata Oka Astawa.

Tim SAR tiba di lokasi sekitar pukul 16.50 WIB. Saat itu, petugas mendapat informasi bahwa keenam korban berada di dua lokasi berbeda.

Sebanyak empat nelayan diketahui bertahan di rumpon yang berada di permukaan laut. Lokasinya sekitar 0,3 nautical mile dari titik kejadian.

Sementara itu, dua nelayan lainnya berhasil mencapai bagan.

Tim SAR kemudian melakukan evakuasi terhadap seluruh korban. Empat nelayan yang berada di rumpon lebih dulu dievakuasi dalam kondisi selamat.