Cuaca Malang 13 September 2026, Pagi-Malam Cerah Hingga Berawan dan Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Minggu (13/9) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang cuaca di seluruh kawasan cerah.

Sore dan malam cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cerah di seluruh kawasan.

Siangnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Sorenya Ampelgading dan Poncokusumo berangin. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Ampelgading, Dampit, Jabung, Ngajum, Poncokusumo, Tirtoyudo, Turen, Wagir, dan Wajak. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.