Gunung Semeru Erupsi 900 Meter, Warga Diminta Jauhi Besuk Kobokan

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang erupsi pada Sabtu (12/9) malam.

Letusan terjadi pada pukul 19.09 WIB dengan tinggi kolom erupsi mencapai sekitar 900 meter di atas puncak Mahameru.

Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Sigit Rian Alfian mengatakan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke timur laut.

“Terjadi erupsi Gunung Semeru pada hari Sabtu ini pukul 19.09 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 900 meter di atas puncak,” kata Sigit dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang.

"Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 23 milimeter dan durasi 140 detik," jelasnya.

Aktivitas erupsi Semeru juga terjadi beberapa kali sepanjang Sabtu.

Berdasarkan data Pos Pengamatan Gunung Semeru, tercatat 11 kali erupsi sejak pukul 03.30 WIB hingga 19.10 WIB. Tinggi letusan berkisar 500 hingga 900 meter di atas puncak Mahameru.

Saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih berada pada Level III atau Siaga.