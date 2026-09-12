Pohon Tumbang Tutup Jalan Raya Tebel Sidoarjo, Dua Pengendara Motor Terluka

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Pohon berukuran besar tumbang dan menutup total Jalan Raya Tebel, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Sabtu (12/9) sore.

Peristiwa tersebut menyebabkan kemacetan parah di dua arah. Dua pengendara sepeda motor juga dilaporkan terluka akibat kejadian tersebut.

Polresta Sidoarjo bersama petugas gabungan langsung melakukan evakuasi untuk membuka kembali akses jalan.

Kapolsek Gedangan Kompol A Agung Gede Putra Wisnawa mengatakan kejadian tersebut dilaporkan masyarakat melalui layanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) 110.

Laporan itu kemudian ditindaklanjuti petugas piket Polsek Gedangan bersama Unit Lalu Lintas Polresta Sidoarjo dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo.

"Kejadian tersebut dilaporkan masyarakat melalui layanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) 110, kemudian ditindaklanjuti petugas piket Polsek Gedangan bersama Unit Lalu Lintas Polresta Sidoarjo dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo," kata Agung.

Menurut dia, pohon tumbang tersebut diduga akibat angin kencang.

Batang dan bagian pohon yang melintang di badan jalan mengakibatkan arus kendaraan dari Sidoarjo menuju Surabaya maupun arah sebaliknya terganggu.