JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Api Sabana Pengol Membakar Kawasan TNBTS, Polisi Siaga di Jemplang

Api Sabana Pengol Membakar Kawasan TNBTS, Polisi Siaga di Jemplang

Sabtu, 12 September 2026 – 16:40 WIB
Api Sabana Pengol Membakar Kawasan TNBTS, Polisi Siaga di Jemplang - JPNN.com Jatim
Personel kepolisian bersiaga dan memantau kebakaran di Sabana Pengol, Gunung Bromo dari arah wilayah Jemplang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (11/9/2026). ANTARA/HO-Polres Malang

jatim.jpnn.com, MALANG - Polres Malang menyiagakan personel di kawasan Jemplang untuk mengantisipasi kebakaran di Sabana Pengol, Kabupaten Probolinggo, merambat ke wilayah Kabupaten Malang, Jumat (11/9).

Personel Polsek Poncokusumo bersama tim gabungan terus memantau perkembangan kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) tersebut.

Kepala Seksi Humas Polres Malang AKP M Budiono mengatakan pemantauan dilakukan bersama unsur TNI, Balai Besar TNBTS, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan Manggala Agni.

Baca Juga:

"Personel Polsek Poncokusumo bersama unsur terkait terus melakukan pemantauan di wilayah Jemplang. Kami mengantisipasi api agar tidak merambat ke wilayah Kabupaten Malang," kata Budiono.

Selain memantau pergerakan api, tim di Jemplang juga dibekali peralatan pemadaman.

Personel gabungan turut membantu penanganan kebakaran di Sabana Pengol yang berada di kawasan TNBTS.

Baca Juga:

Pengamanan juga dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat yang berada di sekitar wilayah terdampak kebakaran.

Pemantauan perkembangan titik api dilakukan dari Pos Coban Trisula di Desa Ngadas, Kabupaten Malang.

Polres Malang menyiagakan personel di Jemplang untuk mengantisipasi kebakaran Sabana Pengol merambat ke wilayah Kabupaten Malang.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   sabana pengol TNBTS karhutla Gunung Bromo Polres Malang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU