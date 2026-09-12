Api Sabana Pengol Membakar Kawasan TNBTS, Polisi Siaga di Jemplang

jatim.jpnn.com, MALANG - Polres Malang menyiagakan personel di kawasan Jemplang untuk mengantisipasi kebakaran di Sabana Pengol, Kabupaten Probolinggo, merambat ke wilayah Kabupaten Malang, Jumat (11/9).

Personel Polsek Poncokusumo bersama tim gabungan terus memantau perkembangan kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) tersebut.

Kepala Seksi Humas Polres Malang AKP M Budiono mengatakan pemantauan dilakukan bersama unsur TNI, Balai Besar TNBTS, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan Manggala Agni.

"Personel Polsek Poncokusumo bersama unsur terkait terus melakukan pemantauan di wilayah Jemplang. Kami mengantisipasi api agar tidak merambat ke wilayah Kabupaten Malang," kata Budiono.

Selain memantau pergerakan api, tim di Jemplang juga dibekali peralatan pemadaman.

Personel gabungan turut membantu penanganan kebakaran di Sabana Pengol yang berada di kawasan TNBTS.

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Pengamanan juga dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat yang berada di sekitar wilayah terdampak kebakaran.

Pemantauan perkembangan titik api dilakukan dari Pos Coban Trisula di Desa Ngadas, Kabupaten Malang.