Bengkel Mobil di Simo Pomahan Surabaya Terbakar, 8 Unit Damkar Dikerahkan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah bengkel mobil di Jalan Simo Pomahan Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, terbakar pada Sabtu (12/9) sekitar pukul 10.58 WIB.

Sebanyak delapan unit kendaraan pemadam kebakaran (damkar) dikerahkan untuk menjinakkan kobaran api.

Kabid Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya Rokhim mengatakan laporan kebakaran diterima Command Center 112 dari warga bernama Uswatun.

Petugas kemudian bergerak menuju lokasi dan tiba sekitar pukul 11.05 WIB.

"Unit Tempur Pos TVRI yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Api pokok padam pada pukul 11.23 WIB," ujar Rokhim dalam laporan tertulis.

Setelah api pokok berhasil dipadamkan, petugas melakukan pembasahan untuk memastikan tidak ada titik api yang berpotensi memicu kebakaran kembali.

"Penanganan selesai dan lokasi dinyatakan kondusif pada pukul 11.49 WIB," katanya.

Delapan unit yang dikerahkan terdiri dari satu Unit Tempur Pos TVRI, dua Unit Tempur Rayon 1 Pasar Turi, satu Unit Tempur Pos Grudo, satu Unit Tempur Rayon 5 Margomulyo, serta tiga unit Tim Rescue.