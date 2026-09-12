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Kecelakaan Maut Tol Jombang-Mojokerto, Hiace Tabrak Truk Gipsum, 4 Orang Tewas

Sabtu, 12 September 2026 – 13:32 WIB
Kecelakaan Maut Tol Jombang-Mojokerto, Hiace Tabrak Truk Gipsum, 4 Orang Tewas - JPNN.com Jatim
Kecelakaan maut terjadi di Tol Jomo. Toyota Hiace menabrak truk bermuatan gipsum hingga empat penumpang tewas dan tujuh orang luka. Foto: Dok. PJR Polda Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan maut terjadi di KM 687+200 jalur B Tol Jombang-Mojokerto (Jomo), Jumat (11/9) sekitar pukul 23.30 WIB.

Kecelakaan melibatkan Toyota Hiace dan truk bermuatan gipsum. Empat penumpang Hiace dilaporkan tewas, sedangkan tujuh orang lainnya mengalami luka ringan.

Kanit 3 PJR Polda Jatim AKP Sudirman mengatakan kecelakaan tersebut merupakan tabrak belakang.

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Peristiwa bermula saat Toyota Hiace melaju dari arah Surabaya menuju Surakarta. Sesampainya di KM 687+200 jalur B Tol Jo-Mo, kendaraan tersebut diduga oleng ke kiri karena pengemudinya mengantuk.

Hiace kemudian menabrak bagian bak truk bermuatan gipsum yang berada di depannya.

"Semula kendaraan Toyota Hiace berjalan dari Surabaya menuju Surakarta. Sesampainya di KM 687+200 jalur B Ruas Tol Jomo, diduga pengemudi mengantuk sehingga oleng ke kiri menabrak bak kendaraan truk bermuatan gipsun yang berada di depannya," ujar Sudirman dalam laporan tertulis.

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Empat penumpang Hiace meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Mereka yakni Kukuh Bimbing (22), Dwi Raharjanto (49), Tendi Anggoro (28), dan Prawoto (55).

Adapun tujuh orang lainnya mengalami luka ringan. Mereka ialah pengemudi Hiace Eko Budianto Setiawan (38) serta penumpang Lidia Yustika (28), Edi Mursito (55), Ismaya Salindri (35), Ghofur Y Saputra (37), Sunarto (46), dan Yudha (26).

Kecelakaan maut terjadi di Tol Jo-Mo. Toyota Hiace menabrak truk bermuatan gipsum hingga empat penumpang tewas dan tujuh orang luka.
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TAGS   kecelakaan maut kecelakaan tol kecelakaan Tol Jombang Mojokerto hiace tabrak truk kronologi kecelakaan

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