Cuaca Jawa Timur 12 September 2026, Pagi-Malam Cerah Hingga Berawan dan Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (12/9).

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.

Siangnya masih cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Sorenya Pacitan berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Lumajang, Malang, dan Pacitan berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 15-35 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 12-37 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)