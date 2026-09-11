Mondial Luncurkan Koleksi Terbaru Pada Momen Ultah ke-47

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Merek perhiasan berlian, Mondial mengeluarkan koleksi terbarunya yang bertajuk Mondial Gala: The World She Reigns Upon, di Orasis Art Space, Surabaya, Jumat (11/9).

General Manager Mondial, Leslie Christian Saputra mengatakan jadwal peluncuran produk terbaru tersebut bertepatan dengan momen ulang tahun ke-47 perusahaan perhiasan itu.

“Kami merayakan sosok perempuan yang memimpin bukan dengan paksaan, melainkan melalui kehadiran, karakter, dan nilainya,” kata Leslie saat peluncuran produk.

Leslie mengungkapkan Mondial ingin merangkum narasi perjalanan seorang perempuan ke dalam tiga koleksi terbarunya, yakni Her Bloom, Her Glow, dan Her Mark.

Dia merinci makna dari ketiga koleksi baru tersebut. Mulai dari Her Bloom yang terinspirasi dari Lumen Bloom, untuk merayakan fase mencari jati diri dan bertumbuh.

Lalu, Her Glow terinspirasi dari Orb of Light melambangkan kepercayaan dari dalam diri, dan Her Mark atau penggambaran Aurora Trails yang bermakna jejak dan pengaruh.

“Konsisten dengan tradisi tahunan kami, Mondial merilis koleksi high jewelry eksklusif Mondial Gala, yang mempertemukan craftsmanship tinggi, desain artistik, dan inovasi,” ucapnya.

Sementara itu, aktris, Marsha Timothy yang hadir dalam peluncuran produk baru tersebut koleksi The World She Reigns Upon yang terasa lebih dekat dengan para perempuan.