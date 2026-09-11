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Jurnalis Surabaya Doakan 5 Rekan yang Hilang di Gunung Anak Krakatau

Jumat, 11 September 2026 – 20:02 WIB
Jurnalis Surabaya Doakan 5 Rekan yang Hilang di Gunung Anak Krakatau - JPNN.com Jatim
Jurnalis Surabaya berkumpul doakan lima wartawan hilang saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau, Taman Apsari, Jumat (11/9). Foto: Andhi Dwi Setiawan/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sejumlah jurnalis di Surabaya menggelar doa bersama atas hilangnya lima awak media ketika melakukan peliputan di kawasan Gunung Anak Krakatau, Jumat (11/9).

Beberapa orang terlihat mulai datang secara bergantian di Taman Apsari, Surabaya, sekitar pukul 17.00 WIB. Mereka tampak menyebar dengan kelompok kecil di sejumlah titik.

Lalu, dua sampai empat orang membawa lilin untuk dinyalakan di depan monumen patung Gubernur Suryo. Sebagian lainnya duduk bersila dengan membawa poster di depannya.

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Dalam poster itu ada foto lima orang yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau, yakni Muhammad Bagus Khoirunas dari Antara, Arie Basuki Merdeka.com, Daus jurnalis Anadolu, Yudhistira iNews, serta Donal Husni fotografer lepas.

Mereka meletakkan foto tersebut secara melingkari lilin yang lebih dulu direkatkan di lantai. Selanjutnya, belasan jurnalis mulai menggelar doa bersama ketika waktu menjelang Magrib.

Ketua Pewarta Foto Indonesia (PFI) Surabaya Suryanto mengatakan kegiatan itu adalah doa bersama untuk wartawan dan kru kapal yang masih dalam proses pencarian.

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“Sebenarnya ini bukan aksi tapi ldoa bersama untuk lima orang jurnalis dan tiga orang kru yang saat ini masih dalam pencarian,” ujar Suryanto di Taman Apsari.

Suryanto menyebut lilin yang dinyalakan melingkar itu merupakan simbol harapan jurnalis Surabaya, agar kelima wartawan dan kru kapal segera ditemukan dalam kondisi selamat.

Jurnalis Surabaya doa bersama agar lima wartawan hilang kontak saat liputan erupsi Gunung Anak Krakatau segera ditemukan
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TAGS   surabaya Taman Apsari erupsi gunung anak krakatau wartawan hilang doa bersama jurnalis

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