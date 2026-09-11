Tak Hanya Finansial, Maybank Beri Nasabah Premier Akses Layanan Kesehatan di Malaysia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Bank Maybank Indonesia Tbk. memperkuat layanan untuk nasabah Premier melalui kerja sama dengan Sunway Medical Centre, Sunway City, Kuala Lumpur dan Sunway Medical Centre, Penang, Malaysia.

Kolaborasi tersebut memberikan sejumlah manfaat bagi nasabah Maybank Premier yang memenuhi ketentuan untuk mengakses fasilitas kesehatan di jaringan rumah sakit Sunway Medical Centre.

Melalui kerja sama ini, nasabah berkesempatan memperoleh pemeriksaan kesehatan tanpa biaya untuk paket tertentu maupun potongan harga paket pemeriksaan kesehatan.

Selain itu, nasabah juga mendapatkan kemudahan sebagai pasien internasional selama menjalani perawatan di Malaysia.

Fasilitas pendukung tersebut antara lain transportasi dari dan menuju bandara, hotel, serta rumah sakit, fasilitas menginap, dan dukungan penerjemah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Direktur Community Financial Services Maybank Indonesia Bianto Surodjo mengatakan, kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat value proposition Maybank Premier.

Menurut dia, layanan yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan finansial, tetapi juga aspek kesehatan dan kualitas hidup nasabah.

“Dengan dukungan dan pengalaman Sunway Medical Centre dalam melayani pasien internasional, kemitraan ini memberikan pilihan tambahan bagi nasabah Maybank Premier untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi,” ujar Bianto tertulis, Jumat (11/9).