Smart Tani Bikin Budi Daya Melon Lebih Otomatis, Penyiraman hingga Nutrisi Dikontrol PLC

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tim Smart Tani mengembangkan sistem fertigasi presisi berbasis Industrial Internet of Things (IIoT) untuk membantu budi daya melon menjadi lebih terukur, otomatis, dan mudah dipantau.

Sistem tersebut mengintegrasikan proses penyiraman, pencampuran nutrisi, pemantauan sensor, hingga pengendalian berbagai aktuator melalui sistem kontrol berbasis Programmable Logic Controller (PLC).

Smart Tani dikembangkan melalui penelitian bertajuk Sistem Fertigasi Presisi Tanaman Melon Berdasarkan Kebutuhan Media Tanam Berbasis Industrial IoT.

Penelitian tersebut diketuai Dr Helmy Widyantara, S.Kom., M.Eng., dengan melibatkan Ahmad Wali Satria Bahari Johan dan Muhammad Adib Kamali. Pengembangan sistem juga melibatkan mahasiswa Vincentius Renji Koesnadi dan Mochammad Arif Taufiqurrahman.

Kolaborasi dosen dan mahasiswa dilakukan mulai dari perancangan sistem, integrasi perangkat, pengembangan mekanisme kontrol, hingga implementasi sistem monitoring.

Helmy mengatakan pengembangan Smart Tani berangkat dari kebutuhan untuk mengatur pemberian air dan nutrisi tanaman secara lebih terukur selama proses budi daya melon.

"Smart Tani kami kembangkan untuk membantu proses pemberian air dan nutrisi pada tanaman melon agar dapat dilakukan secara lebih teratur dan terukur. Dengan menggunakan PLC sebagai pengendali utama, waktu kerja pompa dan berbagai aktuator dapat diatur melalui sistem timer sehingga proses penyiraman maupun pemberian nutrisi dapat berjalan secara otomatis," ujar Helmy tertulis, Kamis (11/9).

Dalam sistem tersebut, PLC menjadi pusat pengendalian yang menerima data dari berbagai sensor dan menjalankan perintah kepada pompa, mixer, serta aktuator lainnya.