Command Center 112 Surabaya Tangani 2.375 Kejadian Darurat Selama Agustus 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Command Center 112 Surabaya mencatat telah menangani 2.250 kejadian kedaruratan sepanjang Agustus 2026. Mayoritas permintaan bantuan adalah keadaan medis dan kecelakaan lalu lintas.

Kepala BPBD Kota Surabaya Irvan Widyanto mengatakan Command Center 112 merupakan layanan berbagai jenis bantuan yang membutuhkan respons cepat.

"Data Command Center 112 Surabaya mencatat sebanyak 2.250 kejadian kedaruratan yang ditangani sepanjang Agustus 2026,” ujar Irvan tertulis, Jumat (11/9).

“Kasus didominasi darurat medis sebanyak 1.244 kejadian, disusul kecelakaan lalu lintas sebanyak 868 kejadian dan kebakaran sebanyak 141 kejadian,” imbuh dia.

Irvan menyebut bantuan darurat medis dan kecelakaan menjadi dua kategori jumlah terbanyak yang mencapai 2.112 kejadian. Sisanya ada penemuan jenazah hingga pohon tumbang.

"Penanganan terhadap 43 kejadian darurat lainnya, ada 26 masalah hewan, 25 penemuan jenazah, 12 kejadian pohon tumbang, dan delapan kasus psikososial," ujarnya.

Dia menjelaskan bantuan darurat medis yang dimaksud adalah saat kondisi kesehatan warga membutuhkan pertolongan cepat. Keadaan pasien bisa memburuk hingga kematian jika tidak segera ditangani.

Irvan memberikan contoh darurat medis yang membutuhkan bantuan segera itu, seperti sesak napas berat hingga nyeri dada hebat atau dicurigai serangan jantung.