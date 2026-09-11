Warga Surabaya Waspadai Kebakaran Saat Kemarau Panjang, Ini yang Harus Dilakukan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengimbau masyarakat mewaspadai kebakaran di ruang terbuka karena panjangnya musim kemarau akibat fenomena El Nino.

Kepala BPBD Kota Surabaya Irvan Widyanto mengatakan dampak El Nino yang perlu diperhatikan adalah kondisi lingkungan lebih kering sehingga mudah memicu kebakaran.

“Ketika paparan sinar matahari berlangsung terus-menerus, kekeringan meningkat. Kondisi itu membuat bahan di sekitar menjadi lebih mudah terbakar,” kata Irvan tertulis, Jumat (11/9).

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BPBD Surabaya mengingatkan agar masyarakat tidak membakar sampah di lahan terbuka. Sebab, api menjadi lebih mudah menjalar di kawasan permukiman penduduk.

Selain itu, Irvan mengimbau masyarakat memperhatikan kondisi tubuh ketika beraktivitas di luar ruangan. Dia menyarankan untuk menyesuaikan dengan kondisi cuaca.

Masyarakat dapat menggunakan pelindung kepala, seperti topi atau payung dan memastikan kebutuhan cairan dalam tubuh tetap terpenuhi agar tidak mengalami dehidrasi.

“Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan. Hindari membakar sampah di lahan terbuka, kurangi aktivitas luar ruangan saat siang, dan bijak menggunakan air bersih,” ucapnya.

Irvan menyebut kesadaran warga untuk mencegah sumber api dan menjaga lingkungan merupakan langkah mitigasi sederhana, tetapi memberikan dampak besar ke keselamatan.