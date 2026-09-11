68 Survivor Pascaoperasi Ikut SOHM 2026, Lari Jadi Bagian dari Pemulihan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Surabaya Orthopedic Half Marathon (SOHM) 2026 kembali digelar di Surabaya. Menariknya, ajang lari yang memasuki penyelenggaraan ketiga itu menyediakan kategori khusus bagi peserta yang pernah menjalani operasi atau mengalami cedera.

Sebanyak 68 peserta kategori survivor tercatat ambil bagian dalam SOHM 2026 yang berlangsung pada Minggu (13/9).

Ketua Panitia SOHM 2026 dr Ginanjar Budhi Prathama, Sp.OT (K), mengatakan kategori survivor menjadi salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan ajang yang digelar Perhimpunan Dokter Spesialis Ortopedi Indonesia atau Indonesian Orthopaedic Association tersebut.

Kategori survivor diperuntukkan bagi pasien pascaoperasi maupun orang yang pernah mengalami musibah dan kemudian kembali beraktivitas hingga mampu mengikuti kompetisi lari.

"Untuk survivor itu menurut saya bagian dari terapi, karena memberikan target, memberikan wadah, memberikan kepercayaan akan sangat membantu secara mental," kata Ginanjar dalam konferensi pers di Courtyard Pakuwon City, Surabaya, Jumat (11/9).

Menurut dia, proses pemulihan pasien tidak hanya berkaitan dengan obat-obatan maupun tindakan operasi. Kondisi mental juga perlu diperhatikan agar pasien memiliki kepercayaan diri untuk kembali menjalani aktivitas sehari-hari.

Jumlah peserta kategori survivor pun terus meningkat sejak pertama kali diperkenalkan. Pada penyelenggaraan awal, jumlah peserta kategori tersebut belum mencapai 20 orang. Jumlahnya kemudian meningkat menjadi 37 peserta pada 2025.

Tahun ini, sebanyak 68 survivor tercatat mengikuti SOHM 2026. Para peserta memiliki beragam riwayat operasi, mulai dari tulang kering, tulang paha, hingga tulang belakang.