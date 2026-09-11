Pertama Kali Nyanyikan Pertiwi, Yura Yunita Bikin Campus Expo Untag Makin Istimewa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ada momen istimewa dalam Campus Expo Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya. Yura Yunita untuk pertama kalinya membawakan secara langsung single terbarunya berjudul Pertiwi di hadapan ribuan penonton.

Penampilan tersebut berlangsung di Pelataran Gedung Fakultas Kedokteran Untag Surabaya, Kamis (10/9) malam.

Momen itu menjadi salah satu kejutan dalam rangkaian Dies Natalis ke-68 sekaligus puncak kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Untag Surabaya 2026.

Yura tampil di hadapan mahasiswa baru, alumni, dan sivitas akademika Untag Surabaya.

Sebelum memperkenalkan Pertiwi, Yura mengajak penonton bernyanyi melalui sejumlah lagu yang lekat dengan perjalanan generasi muda, mulai dari keberanian melangkah hingga belajar mencintai diri sendiri.

Suasana kemudian berubah lebih syahdu ketika Yura memperkenalkan Pertiwi.

Single tersebut menjadi karya terbaru Yura yang untuk pertama kalinya dibawakan secara langsung di atas panggung. Penampilan perdana itu pun menjadi salah satu momen yang paling berkesan dalam Campus Expo malam tersebut.

Kemeriahan berlanjut saat Tulus mengambil alih panggung. Penyanyi sekaligus pencipta lagu tersebut mengajak ribuan penonton bernyanyi bersama melalui sejumlah lagu populernya.