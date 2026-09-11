Gawang Madura United Masih Steril, Angga Saputra Incar Clean Sheet Lagi Saat Hadapi PSS

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kiper Madura United FC Angga Saputra membidik clean sheet kedua secara beruntun saat menghadapi PSS Sleman pada pekan kedua BRI Super League 2026/27.

Madura United dijadwalkan bertandang ke Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (12/9) sore.

Angga menilai menjaga gawang tetap steril menjadi salah satu modal penting bagi Laskar Sape Kerrab untuk membawa pulang poin dari kandang PSS.

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Menurutnya, peluang Madura United meraih hasil positif akan semakin terbuka jika mampu mempertahankan clean sheet.

“Saya yakin semua tim ingin membawa timnya untuk lebih baik dan dengan clean sheet tentu itu bagus bagi hasil pertandingan nanti,” kata Angga dikutip dari laman ileague.id, Jumat (11/9).

Kiper yang pernah memperkuat Borneo FC tersebut memiliki modal positif sebelum menghadapi PSS.

Pada laga perdana BRI Super League 2026/27, Angga langsung mencatatkan clean sheet ketika Madura United menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (6/9) malam.

Angga berhasil menjaga gawang Madura United tidak kebobolan hingga laga berakhir. Laskar Sape Kerrab pun menang 2-0 dan mengawali kompetisi dengan raihan tiga poin.