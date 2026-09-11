Gunung Bromo Kembali Terbakar, Api Muncul di Sabana Pengol

jatim.jpnn.com, MALANG - Kebakaran kembali terjadi di kawasan Gunung Bromo. Kali ini, api terpantau di kawasan Sabana Pengol pada Kamis sore.

Tim gabungan langsung dikerahkan untuk melakukan penanganan. Unsur yang terlibat antara lain petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Manggala Agni, dan Masyarakat Peduli Api (MPA).

Pranata Humas Balai Besar TNBTS Endrip Wahyutama membenarkan adanya kebakaran tersebut.

"Terkait kejadian kebakaran di kawasan Bromo, benar terjadi di kawasan Sabana Pengol. Penanganan saat ini melibatkan unsur petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Manggala Agni, dan Masyarakat Peduli Api (MPA)," kata Endrip, Kamis (10/9).

Menurut dia, kebakaran diketahui terjadi pada sore hari. Namun, pihaknya belum dapat memastikan waktu awal munculnya api.

Titik awal kebakaran dan penyebab munculnya api juga masih belum diketahui.

"Kami masih melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung penanganan di lapangan," ujarnya.

Endrip mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mendukung penanganan kebakaran di lapangan. Koordinasi tersebut sekaligus dilakukan untuk menentukan langkah terkait keberlangsungan kegiatan wisata di kawasan Gunung Bromo.