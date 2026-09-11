Cuaca Malang 11 September 2026, Pagi-Malam Cerah Hingga Berawan dan Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (11/9) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah di seluruh kawasan.

Siangnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Sorenya kembali cerah di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya Ngantang berangin. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siang dan sore curah hingga berawan di seluruh kawasan.