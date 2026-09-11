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Cuaca Malang 11 September 2026, Pagi-Malam Cerah Hingga Berawan dan Berangin

Jumat, 11 September 2026 – 10:05 WIB
Cuaca Malang 11 September 2026, Pagi-Malam Cerah Hingga Berawan dan Berangin - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (11/9) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah di seluruh kawasan.

Siangnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

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Sorenya kembali cerah di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

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Paginya Ngantang berangin. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siang dan sore curah hingga berawan di seluruh kawasan.

Ramalan cuaca Malang hari ini, pagi sampai malam diramalkan cerah hingga berangin.
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