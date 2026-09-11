Cuaca Surabaya 11 September 2026, Seharian Cerah-Berawan, Siang Bakal Panas Menyengat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Jumat (11/9).



Paginya cuaca di seluruh kawasan curah dan cerah berawan.

Siang dan sore curah di seluruh kawasan.

Malamnya curah hingga berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 27-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 26-34 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.

Masyarakat diimbau tetap membawa air minum lebih agar tidak dehidrasi.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)